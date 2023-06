Rodrigo Ramos e voluntários da saúde levam cuidados e bem estar aos mais vulneráveis

Rodrigo Ramos, um alegretense, técnico em enfermagem, é um desses cidadãos que têm um amor inabalável por cuidar do próximo. Ao “fundar” um grupo de profissionais voluntários de saúde, Rodrigo e seus colegas Nátali Tito, Dalila Alves, Marcele Gabriel,Daniela, Josse Hellen, Daniele Siqueira, Rita, Dionatam , e tantos outros, têm transformado a vida de inúmeras pessoas que enfrentam desafios e dificuldades. Seu trabalho filantrópico exemplifica como a paixão pela profissão e pelo ser humano pode transcender ações e tocar vidas de maneira profunda.

Rodrigo Ramos ingressou na área da saúde como Auxiliar de saúde , no 12° BEC Bld em 2003, formou- se técnico em enfermagem em 2005 e Instrumentador Cirúrgico em 2008. Com passagem pela UTI Adulto e Bloco Cirúrgico Santa Casa, também trabalhou no ambulatório do Frigorífico Marfrig, acumulando experiência e criando uma rede de colaboradores. Além disso, sua dedicação não se limita aos atendimentos hospitalares, pois ele também presta assistência a pacientes particulares a domicílio. Sua carreira é marcada por um compromisso contínuo em fornecer cuidados de qualidade a todos que precisam.

Foi em 2009, após deixar o Exército Brasileiro, que Rodrigo teve uma ideia que mudaria a vida de muitas pessoas. Ele decidiu formar um grupo de colegas da área da saúde, reunindo cerca de 14 , com o objetivo de desenvolver ações voluntárias em benefício da comunidade. Desde então, esse grupo tem trabalhado incansavelmente, atuando em regiões distintas da cidade.

Uma das principais áreas de atuação do grupo idealizado é o apoio a pessoas com menos recursos financeiros e em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, os pacientes que não precisam mais de equipamentos como cadeiras de rodas e banho, muletas, tipóia, andadores e outros itens doam ao grupo que acaba beneficiado por essas ações. Rodrigo ressalta que perdeu a conta do número de pessoas que foram auxiliadas por meio do empréstimo ou até mesmo da doação desses materiais.

Além disso, o grupo também se envolve em campanhas de arrecadação de fraldas geriátricas, absorventes e outros itens essenciais para entidades filantrópicas . Rodrigo ressalta ainda que juntamente com os demais colegas sempre buscam organizar a prestação do serviço com qualidade e comprometimento.

O humanismo e a paixão pela profissão e pelo cuidado com o próximo são os pilares que impulsionam essas ações em prol da comunidade.

Rodrigo Ramos não se contenta apenas em ser um profissional dedicado, ele também busca constantemente aprimorar seus conhecimentos e habilidades. Atualmente, ele é acadêmico em fisioterapia pela Urcamp, buscando expandir seu conhecimento para oferecer um cuidado ainda mais abrangente e eficiente.

Rodrigo Ramos é um exemplo de como o amor pela profissão e pelo ser humano pode transcender ações e impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Seu trabalho filantrópico, por meio do grupo de profissionais de saúde voluntários que ele idealizou, tem auxiliado inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade. A paixão pelo cuidado com o próximo é evidente na dedicação incansável de todos. Essa história inspiradora destaca que, por trás de cada profissional de saúde, há um indivíduo que tem o poder de fazer a diferença na vida das pessoas. Rodrigo Ramos e sua “equipe” é um dos profissionais da saúde que personifica esse poder, compartilhando compaixão e solidariedade.