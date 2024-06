Denúncia sobre maus-tratos a animais não se confirma, mas homem é encontrado em condições insalubres

Share on Email

Na tarde de terça-feira, 11 de junho, policiais do 2º Batalhão Ambiental de Alegrete (PATRAM), com o apoio da Guarda Municipal e da veterinária da Prefeitura de Alegrete, deslocaram-se até o bairro Vera Cruz em resposta a uma denúncia de maus-tratos a cães.

Ao chegarem ao endereço indicado, as autoridades encontraram um morador em condições insalubres, sem energia elétrica e rodeado por acúmulo de entulhos variados. Várias pessoas haviam relatado que o morador estaria maltratando cães e gatos, inclusive de forma violenta.

No entanto, durante a visita das equipes, não foram constatados maus-tratos aos animais pela veterinária. Fernanda Souza, membro da SOS Animal, também esteve presente na residência. A intervenção atual aponta que o morador necessita de apoio devido às condições insalubres em que vive. Ele já recebeu atendimento do CAPS, mas não segue o tratamento de forma adequada. Desta forma, foram repassadas informações ao Setor de Vigilância Sanitária do município.