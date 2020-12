Dependente químico e detento do regime domiciliar ameaça mãe e irmãos

No bairro Saint Pastous uma mãe está passando por graves ameaças do filho que é dependente químico e apenado do regime domiciliar, com tornozeleira. Segundo informações da vítima, o acusado a ameaça e também consome produtos ilícitos, além de outras situações que ela desaprova, porém é coagida dentro da própria casa. Na última discussão, o acusado a agrediu com palavras ofensivas e posteriormente quebrou alguns objetos na casa. O mesmo também intimida os irmãos, por esse motivo a adolescente está realizando tratamento e o pequeno vive com medo.

A mulher solicitou Medidas Protetivas contra o acusado, pois neste período de pandemia, o mesmo também realiza várias junções na casa e a mesma não pode intervir.