Alegrete já tem melancia “boa” na Avenida Alexandre Lisboa

A safra da melancia 2020, chegou na Avenida Alexandre Lisboa. Dois produtores de Alegrete já comercializam seus produtos na beira-trilho.

Atente para a boa dica para adquirir o produto oriundo de dois distritos da 3ª Capital Farroupilha. A reportagem degustou melancia de dois expositores instalados às margens da Avenida Alexandre Lisboa. As tradicionais barracas de venda de melancia em Alegrete localizadas, na avenida, ponto de venda da fruta nesta época, já possui dois produtores.

Alziro de Vargas Mafra, um dos mais tradicionais já está na avenida. Desde o dia 9, a banca dos “Irmãos Mafra”, do Passo Novo, atende 24hs por dia.

A expectativa é das melhores garante Alziro. A safra 2020 de melancia, já chegou diretamente da Vila do Passo Novo e neste sábado (12), mais um caminhão deve trazer produtos colhidos na sexta-feira.

Esse ano por conta da pandemia do novo coronavírus, os cuidados estão redobrados, máscara e álcool gel contracenam com a farta oferta do produto. Na banca dos Irmãos Mafra, ainda é possível encontrar abóbora, melão, mogango e muita melancia. Mas o produtor alegretense está otimista e estima vender 10 mil melancias até o final da safra.

Outro que já está comercializando sua safra, é Peri Garcia Sabino, o proprietário da Banca do Sabino é um vendedor de carteirinha. Vai logo dizendo: A melhor melancia do Alegrete.

Provamos e realmente a fruta é saborosa, se é melhor saberemos daqui alguns dias. Ele planeja ficar até março vendendo e garante uma variedade de produtos trazidos do Vasco Alves. Além da melancia, carro chefe do Sabino, ele oferece melão, abóbora, uva, pêssego, mogango, milho e cebola.

O atendimento é até às 22hs, cumprindo os protocolos sanitários, ele conversa com a clientela atrás de uma máscara modelo face shield.

A reportagem pesquisou os preços da melancia que variam entre 10 e 20 reais, não desconsiderando um possível aumento nos próximos dias. Outro produtor que em breve vai expor seus produtos na avenida é Roberto Fantinel. No dia da reportagem finalizava o trabalho na barraca. Ele afirma que plantou quase 15 hectares da fruta na localidade da Várzea Verde.

Na próxima semana, a avenida deve ganhar mais produtores na beira-trilho, oferecendo a melhor melancia para ceia natalina dos alegretenses.

Júlio Cesar Santos