Dependente químico, prestes a ser internado, quer rever familiares em Alegrete

Alegretense que esteve por mais de quatro anos longe da cidade, retornou há mais de uma semana e está na Casa de Passagem. Jean Bianchi procurou a redação do PAT para pedir ajuda. Ele destacou que está recebendo o amparo necessário da Secretaria de Assistência Social, mas o seu grande desejo é rever o pai e demais familiares.

“Fiquei muito tempo fora e, confesso que tive pouco contato com meus familiares aqui. Contudo, agora que consegui uma internação em razão do meu problema com drogas e álcool, gostaria de revê-los antes de sair da cidade. Estou apenas aguardando vaga em uma clínica e, provavelmente, não será aqui” – disse Jean.

Sem celular e, sem saber o endereço dos familiares, ele acrescentou que o pai se chama Ivan Bianchi e tem mais quatro irmãos em Alegrete. Tudo o que Jean quer é que eles possam ir até a Casa de Passagem, localizada em frente à Santa Casa. “Quero conversar com eles e, se for possível, conseguir uma muleta canadense, pois a Secretaria de Assistência Social conseguiu uma com o Rotary, mas eu vou continuar precisando, inclusive quando sair daqui para a cidade onde serei internado, acrescentou.