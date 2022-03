Dia da Mulher terá programações da Câmara e Prefeitura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, realiza diversas ações com o objetivo de promover a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e celebrar a data.

As atividades começam na próxima segunda-feira (7), com a participação da Prefeitura na 23ª Semana Municipal da Mulher – Elas Somos Nós, promovida pela Câmara de Alegrete. dentre os dias 07 a 11 de março, com diversas atividades voltadas às mulheres.

A Semana da Mulher da Câmara se unirá com a Semana Vivas criada por coletivos, grupos e ongs e tem o apoio da prefeitura.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social realizará diversas atividades nos

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Para a secretária da pasta, Iara Caferatti, o Dia Internacional da Mulher está além de uma comemoração. “A data é um marco para a luta por avanços na condição da mulher no Brasil, implantação de serviços públicos, efetivação de direitos e igualdade entre homens e mulheres”, disse a secretária.

Iara afirma que nesse aspecto Alegrete tem muito a comemorar e avançar. A cidade acaba de conquistar o Centro de Referência da Mulher (CRM). “Nos últimos anos temos buscado serviços importantes voltados ao atendimento à mulher, além da qualificação de ações e serviços da Assistência Social como Casa Abrigo, CREAS, CRAS, que realizam mobilizações e campanhas para o enfrentamento e prevenção à violência doméstica”, concluiu a secretária.

Ela afirma que a Secretaria também vai realizar eventos para mulheres da terceira idade. Para Iara, a data é importantíssima e não pode passar em branco. “Esta homenagem serve para lembrarmos que as mulheres da terceira idade foram as que pavimentaram o caminho que as mulheres de hoje seguem. É uma luta constante de afirmação na sociedade, mas não podemos nos esquecer de quem iniciou esta luta em uma época em que muitos direitos conquistados pela mulher sequer existiam”, encerrou Iara.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal