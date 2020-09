Dependentes químicos roubam até da mãe para alimentar o vício

Compartilhe









O consumo do crack e de outras drogas ilícitas está associado diretamente a delitos considerados menores, como furtos e roubos. Nos últimos dias, em Alegrete, é perceptível o aumento de abordagens e prisões realizadas pela Brigada Militar referente a suspeitos dos crimes citados. Alguns, já conhecidos no meio policial e com extensa ficha criminal.

Um exemplo foi na madrugada de quarta-feira(9). Durante o patrulhamento ostensivo, uma guarnição visualizou, na Zona Leste, uma dupla com histórico de delitos, principalmente por furtos. Com eles, havia um botijão de gás. Assim que, vulgo Chubaza de 31 anos, foi questionado sobre a procedência disse que era da casa da mãe e teria pego o produto sem a autorização da mesma. Ele iria fazer um “brique” com o botijão.

Diante da afirmação, os policiais foram até o endereço, onde a vítima de 52 anos estava dormindo. Assim que atendeu os PMs, foi questionada sobre o botijão de gás, momento em que percebeu que o produto não estava mais ali. Ela reconheceu que o botijão carregado pelo filho era de sua propriedade.

Chubaza e o parceiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia, assim como a vítima. Mais uma vez, ele confessou que havia retirado o botijão na residência da mãe sem que a mesma soubesse. Em contato com o delegado de plantão, foi determinado registro simples por furto. Depois de ouvido, Chubaza e o comparsa foram liberados.