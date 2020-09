Mãe e filho perdem tudo em incêndio e dependem da solidariedade dos alegretenses

Compartilhe









224 Shares

“Ainda estou em choque, parece que não foi real. Em minutos fiquei apenas com a roupa do corpo, perdi tudo que foi conquistado ao longo de anos” – disse a proprietária da casa que pegou fogo na noite de sexta-feira(4), na Cidade Alta, rua Eduardo Faraco, 211.

Na residência, estavam a mãe e o filho de oito anos, eles não se feriram. Bianca Simões Araújo de 26 anos, relata que foi tudo muito rápido e quando percebeu a casa já estava em chamas. Ela acrescenta que o sinistro iniciou depois de um curto- circuito na disjuntora. “Eu estava no pátio quando meu filho, que estava na sala olhando desenho, gritou que tinha fogo. Lembro que na hora, só pensei em pedir socorro e saí gritando. Passei pelas chamas e percebi que meu filho havia paralisado. Voltei correndo e puxei ele pelo braço, tanto que saímos como estávamos, apenas com a roupa do corpo. Ele inclusive com os pés descalços, minhas vizinhas que auxiliaram com um chinelo.” – descreveu, ainda, muito abalada.

Bianca disse que passou pelas chamas duas vezes e foi por Deus ela e filho não se ferirem. Também agradece a Deus, pois se o sinistro fosse na madrugada, pela rapidez que o fogo consumiu tudo, não teria chance de nada.

O incêndio foi por volta das 20h20min de ontem, na rua Eduardo Faraco. Muitos amigos estão realizando publicações nas redes sociais e grupos de whatsApp para que a família seja auxiliada. Quem puder ajudar com roupas, calçados, móveis, alimentos e qualquer outra doação para que mãe e filho possam recomeçar, o contato é através do telefone 55 99920-9729.

“Toda ajuda é bem vinda. Nem mesmo meus documentos consegui salvar, tudo destruído” – falou muito emocionada. Neste sábado, Bianca e o filho foram acolhidos por amigos ao meio-dia.

Veja abaixo como ficou o interior da residência:

Flaviane Antolini Favero