Depois da notificação do MP, empresa coloca mais dois carros extras ao Passo Novo – IFFar

Uma comitiva do IFFar chegou a ir no Ministério Público, no último dia 6, que oficiou à Prefeitura Municipal de Alegrete, solicitando mais ônibus.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Cidadania, Daniel Biachi Rosso, por sua vez, comunicou a empresa Fronteira D’oeste que detém a concessão desde o último dia 9 de maio.

Ele explicou que, na licitação, está determinado três linhas para o Passo Novo e não o número de carros. O que aconteceu agora é que a empresa colocou mais dois carros extras, nesta quarta feira(11).

A assessoria de comunicação da empresa informa que hoje, foram cinco carros para o IFFar, com o mesmo preço da passagem de estudantes, porém, terá uma reunião com a Prefeitura, porque a esse preço se torna bem difícil manter todos esses veículos nessas linhas.

De acordo do campus IFFar Alegrete, são cerca de 250 alunos dos cursos diurno que precisam do transporte.