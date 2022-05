Brechó da Liga de Combate ao Câncer será de quinta a sábado

Com roupas e calçados infantis e adultos, o brechó de 12 a 14 de maio vai acontece na sala do prédio do Edifício Sindicato Rural na antiga sede do Sicredi.

As peças são de doações das próprias voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer e algumas empresas parceiras da entidade. Os valores são muito acessíveis, destaca a presidente da Liga, Citânia de Lima Kieffer.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete têm 502 pacientes cadastrados que estão em tratamento de algum tipo de câncer e precisam de serviços da entidade.

Citânia de Lima Kieffer, presidente da Liga, diz que eles tem um custo mensal de mais de 30 mil, custeando pensão para os pacientes que ficam em Uruguaiana, compram cestas alimentares, complementos a pacientes e alguns tipos de medicamento.

“A prefeitura nos repassa 15 mil mensais e o restante é arrecadado nos nossos eventos e ajuda da comunidade, empresas e pessoas físicas que nos ajudam”- destaca Citânia.

O atendimento ao público será das 10h às 12h e das 14h às 18h de quinta a sábado.