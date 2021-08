Em uma passagem de quatro dias pela cidade de Alegrete, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) formalizou o repasse de cerca de R$ 3,2 milhões a sua cidade natal por meio de recursos de emendas parlamentares individuais e de bancada. Entre as atividades, Fernanda se reuniu com a direção da Santa Casa de Alegrete, Secretaria Municipal de saúde, Reitoria da Unipampa e diretores do campus de Alegrete e com coletivos culturais e feministas, como o Multicultural e ONG Amoras.

“Alegrete é minha cidade natal e onde passei toda minha juventude. Conheço bem os problemas da cidade, que vêm sendo agravados desde aprovação da emenda constitucional do Teto dos Gastos e agora com o aprofundamento das políticas de ajuste fiscal na pandemia pelo governo Bolsonaro. Por isso, a prioridade das nossas emendas foi a alocação de recursos para a saúde, educação e políticas para mulheres – áreas que estão sendo negligenciadas por esse governo, que tem atuado para atacar o funcionalismo público e desmontar ainda mais os serviços públicos para quem mais precisa”, afirmou Fernanda.

Encontro no diretório municipal do PSOL

A parlamentar também participou da etapa municipal do Congresso do PSOL, ao lado da presidente do partido, Izabel Vieira, da tesoureira e ex-candidata a vereadora, Mariana Goulart, e militantes que vieram de diferentes cidades vizinhas, como Cacequi e Rosário do Sul. “Fico muito feliz ao ver o fortalecimento do partido na minha cidade, dirigido por uma professora combativa e por mulheres aguerridas que estão na linha de frente da luta contra a retirada de direitos do povo, massacrado pelo desemprego, fome e pandemia. Dia 18 de agosto tem ato nacional em todo Brasil contra a PEC 32, Reforma Administrativa, e Alegrete fará parte desta importante luta nacional”, apontou a deputada.

R$ 400 mil para compra de veículo adaptado para a Secretaria de Saúde do município e R$ 350 mil para a reforma do CAPS II

O primeiro encontro na cidade foi junto à Secretaria Municipal de Saúde, Araceli Fontoura de Oliveira. Na ocasião, Fernanda conversou sobre duas emendas que destinou à cidade: a primeira (R$ 350 mil) para ajudar na reforma do CAPS II, centro de atenção psicossocial, que fez de Alegrete pioneira e referência nacional no atendimento à saúde mental. A segunda (R$ 400 mil) trata-se de recursos para a aquisição do primeiro transporte sanitário adaptado, que visa poder atender pessoas com deficiência. Até o momento, só foram empenhados R$ 44 mil reais das verbas para a reforma do CAPS II.

“A demanda para esse transporte adaptado gira em torno de 1500 pessoas, por isso é providencial a aquisição desse microônibus adaptado para atender tanto alegretenses quanto população de municípios vizinhos. Sabemos que a situação é precária na área da saúde, e que o cobertor está curto nesse contexto de crise econômica e pandemia. Como filha dessa terra, fico muito feliz em poder ajudar com essa verba para beneficiar esses projetos, visando beneficiar os que mais dependem dos serviços públicos”, disse. Além da secretaria, participaram da reunião também Marcelo Oliveira, coordenador do transporte, Fabrissa Rumpel, coordenadora de projetos de saúde, e Cristina Gonçalves, do diretório municipal do PSOL.

A deputada também revisitou a Unipampa do campus Alegrete, que atende cerca 1500 alunos, nos cursos de engenharia e ciências exatas, e foi recebida pela direção da Universidade, que contou com a presença do novo Reitor, Roberlaine Ribeiro Jorge, o Diretor do campus, Ederli Marangon, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Carlos Aurélio Gonçalves e demais diretores. A deputada assumiu o compromisso de destinar verbas de emenda parlamentar para contribuir com projetos de Permanência Estudantil da Unipampa.

“Como jovem da Fronteira Oeste, que teve que sair de Alegrete para poder entrar na universidade, fico muito feliz que outros jovens não precisem sair mais daqui para acessar o ensino superior. O campus recebe cerca de 60% de estudantes de fora da cidade, por isso quero ajudar a batalhar recursos para 2022 para garantir um projeto de Assistência Estudantil para que os filhos pobres da classe trabalhadora possam ter condições de permanecer na Universidade e concluir os estudos”, apontou a deputada. Fernanda, que é autora de um projeto (PEC 96/19) em Brasília para proibir o bloqueio no orçamento, já tão estrangulado, da educação, comprometeu-se com a luta em defesa da educação pública.

Deputada Fernanda quer viabilizar construção de ambulatório e casa para acolhimento de gestantes de alto risco

A deputada também visitou a Santa Casa de Alegrete, sendo recebida pelo presidente da Provedoria da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, pelo Diretor de Imagens, Carlos Mello e demais diretores. Ao todo, o mandato já destinou cerca de R$ 1,1 milhão de reais em emendas parlamentares e indicou, em 2021, a liberação de mais R$ 1 milhão em recursos, que ainda serão empenhados.

“Me encantei com um dos projetos, de atendimento 100% SUS, da Santa Casa para construir um ambulatório de atendimento de gestantes em alto risco e uma Casa de acolhimento a essas mulheres. Como o hospital é referência no Estado para UTI Neonatal, muitas mães de fora da cidade vêm à Alegrete. Muito importante garantir que essas mães possam estar próximas aos seus filhos que lutam pela vida. Isso é atendimento humanizado. Com esses recurso de R$ 1 milhão, que ainda será empenhado, quero ajudar a viabilizar essa iniciativa”, disse

Deputada Fernanda destina primeira patrulha Maria da Penha para Alegrete

A proteção das mulheres também foi alvo de atenção da deputada, que destinou R$522 mil para que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul invista na compra de viaturas para a Patrulha Maria da Penha. Por indicação da deputada, uma das viaturas, no valor de R$ 174 mil, será alocada para a cidade de Alegrete. No domingo (15), a parlamentar deu a notícia em primeira mão às mulheres que compõem a ONG Amoras, que existe desde 2017 e auxilia mulheres e meninas vítimas de violência doméstica, física e psicológica e vulnerabilidade econômica e social.

“Essa é uma demanda real dos coletivos feministas e organizações que lutam por políticas públicas para mulheres na cidade. Fico muito honrada em poder ajudar a garantir recursos para a primeira Patrulha Maria da Penha de Alegrete, que é parte da necessária política de preservação da vida das mulheres, que estão sob medida protetiva por estar sendo ameaçadas por ex-parceiros. Certamente é um primeiro passo para fortalecer a luta pelo fim dessa chaga da violência doméstica e o feminicídio”, disse Fernanda.

A parlamentar foi recebida pela presidente da ONG, Ingrid Urbaneto, pela secretaria Evelise Leonardi, pelas tesoureiras, Bruna Stangerlin e Karina Ávila, e demais voluntárias e conselheiras da organização. “O trabalho da Patrulha é justamente fazer o monitoramento das mulheres em situação de violência, garantindo de fato medidas protetivas e encorajando a denúncia e registro do boletim de ocorrência contra o agressor de novas mulheres em situação de violência”, finalizou. No encontro também foi apontada a importância de construir um abrigo para a Fronteira Oeste para acolhimento das mulheres e seus filhos.

R$ 250 mil para reforma do estádio Farroupilha

A deputada Fernanda também visitou a Câmara de Vereadores e, em conversa com o vereador Moisés Fontoura (PDT), cobrou o andamento da reforma do Estádio Farroupilha, que sedia o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, competição internacional de futebol infantil anualmente realizado em Alegrete. Os recursos para a reforma, R$ 250 mil, foram disponibilizados via emenda parlamentar da deputada em 2020. “Além de sediar esse importante evento, há uma demanda real dos educadores para que o Estádio seja disponibilizado no contraturno para aulas de educação física. O estádio tem que ser consolidado como um importante espaço de práticas esportivas para estudantes da cidade”, disse Fernanda.

