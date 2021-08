Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções às margens da 290

Nesta terça-feira(17), um incêndio de grandes proporções às margens da BR 290 em Alegrete, mobilizou uma equipe dos Bombeiros. Ainda, conforme relato do produtor rural e engenheiro agrônomo, Pedro Sabóia, um trator também estava a caminho para auxiliar na extinção das chamas.

Fogo às margens da 290

O sinistro atingiu uma grande área e também passou por um controlador de velocidade(radar) que fica no KM 565 em direção a Rosário do Sul. Não sabe-se, até o momento, qual teria sido a origem do fogo. Pedro, disse que tudo indica que tenha sido um cigarro(toco), pois muitas vezes os motoristas descartam e com a vegetação seca e vento forte a propagação é muito rápida. Pedro Sabóia agradeceu a pronta resposta do Corpo de Bombeiros e, também, à PRF de Alegrete que auxiliou no trânsito devido a densa fumaça.

A Corporação de Bombeiros alerta para os cuidados que todos devem ter para não jogarem restos de cigarros(acesos) em pastos, visto que sem perceber podem provocar um incêndio. Outra observação é para que, também, evitem colocar fogo em campo , porque dependo da orientação do vento pode se alastrar rápido, dificultando inclusive o trabalho de combate as chamas.

Fotos e vídeo: Pedro Sabóia