Deputado, criador das delegacias de combate ao abigeato, vai envidar esforços para a Fronteira ter a sua

Nesta segunda-feira, 07, o deputado estadual Sérgio Turra (Progressistas), esteve reunido de forma virtual com vereadores e entidades de Alegrete, para falar sobre o combate aos crimes rurais na região da Fronteira Oeste. Os vereadores que participaram do encontro fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Turra apresentou os números sobre a redução dos abigeatos no Estado após a criação da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) no Rio Grande do Sul, onde as ocorrências reduziram em mais de 50% desde 2018.

O deputado comentou ainda, sobre a importância da união de todos os órgãos públicos para reduzir ainda mais o abigeato, principalmente nas regiões com maiores ocorrências, como Fronteira Oeste, Região Central, Sul e Campanha. “ A proposição para criação das delegacias especializadas foi feita por mim em 2017, que teve o apoio da Polícia Civil e do Governo, que executou esta iniciativa em 2018 e hoje os números estão aparecendo”, comentou Turra.

Durante o encontro, as lideranças de Alegrete solicitaram apoio do deputado para instalação de uma Decrab no município, como forma de intensificar o combate ao abigeato na região. Sobre o tema, Turra disse que quanto mais investimento do Estado tiver nessa área melhor para o produtor rural, que sofre com as quadrilhas de abigeatários. “ As regiões sempre terão o meu apoio quando o tema for aumentar a estrutura no interior para exterminar com esses criminosos”, abordou o deputado.

O projeto da Decrab e os números positivos do combate ao abigeato no RS foram levados pelo deputado até a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para ser utilizado como referência nacional no combate aos crimes rurais no Brasil.

No final da reunião, os vereadores e as entidades solicitaram também apoio do deputado em uma pauta junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER), para a construção de uma nova ponte sobre o arroio Capivari, em Alegrete. Atualmente a ponte de ferro comporta apenas 24 toneladas e durante a safra os maiores caminhões precisam pegar um desvio, aumentando o custo para as empresas e os produtores rurais.

Na próxima semana, uma reunião virtual com o diretor geral do DAER, Luciano Faustino, será marcada para debater essa reivindicação.

Participaram do encontro os vereadores, Itamar Rodrigues (Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária), Anilton Oliveira, Eder Fioravante, Fabio Bocão e Dileuza Alves, além do representante do Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Jesus Dorneles, do representante da Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrutigrangeiros, Pedro Morais, Presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fatima Marchezan e o Presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina.