Filas para fazer prova de vida e outros serviços geram reclamações no Banrisul

Com a prova de vida para quem recebe aposentadoria e outros benefícios do INSS adiada, em função da pandemia para ser apresentada nas instituições bancárias, onde as pessoas recebem benefício, neste mês de junho muitas filas se formaram nos bancos de Alegrete.

Neste dia 8, três filas diferentes se formaram em frente a agência do Banrisul, uma para as pessoas que precisam fazer a prova de vida e continuarem receber.

Muitas pessoas chegaram antes das 7h na fila e dizem que ouviram que seriam só 40 fichas. Na verdade, por voltas das 9h uma pessoa do banco distribuiu fichas informando a hora que seriam atendidas de acordo com a chegada.

Arlete Magalhães disse que veio cedo, para fazer a prova de vida, e espera ser atendida, porque com este tempo instável, se chover forte vai ser bem difícil esperar na fila.

O gerente da agência, Jonathan Reimann, disse que muitas pessoas que estão na fila não acompanham o calendário de quando devem fazer a sua prova de vida e se acompanhassem as datas ficaria mais fácil, acredita.

Para a prova de vida os clientes devem se informar do seguinte calendário

Mês original Mês que deve ser feita

Março e abril/2020 Junho de 21

Maio e junho de 20 Julho de 21

Julho e agosto 20 Agosto de 21

Setembro e outubro de 20 Setembro de 21

Novembro e dezembro de 20 Outubro 21

Janeiro e fevereiro de 21 Novembro de 21

Março e abril de 21 Dezembro de 21

Durante toda a pandemia, que já dura um ano e três meses, as filas nos bancos me Alegrete sempre foram rotina, assim como as reclamações de clientes, que chegaram a ficar mais de três horas esperando para serem atendidos. Os bancos mudaram a foram de atender, de acordo comas bandeiras e restrições de distanciamento controlado, conforme foram adotadas pelo Estado.

Vera Soares Pedroso