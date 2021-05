Trabalhador rural foi ver a namorada de trator e invadiu pátio de residência

Compartilhe















Um homem invadiu o pátio de uma residência com trator, após perder o controle do veículo, durante a madrugada, de sábado(29), em Alegrete.

De acordo com o registro, o indivíduo estava em um estabelecimento rural no interior do Município, cerca de 30 km da cidade quando decidiu que viria buscar a namorada.

Por volta das 2h, ele chegou ao bairro Piola, entretanto, perdeu o controle da direção do trator e invadiu o pátio de uma casa, causando danos na cerca.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Para os policiais, o homem que dirigia o trator e não é habilitado, disse que o proprietário do veículo não tinha conhecimento que ele havia saído do interior com o trator para vir à cidade. A intenção era ver a namorada que, possivelmente, iria retornar com ele.

Diante da situação, foi feito contato com o dono do veículo que confirmou a versão do funcionário. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia onde foi realizado registro.

O veículo foi retirado do local durante a madrugada.