Deputado Neri, o Carteiro, ouve demandas na área de saúde em Alegrete

A Santa Casa de Alegrete foi a segunda de três instituições hospitalares que o deputado estadual Neri, o Carteiro, incluiu em seu roteiro de visitas pela Fronteira Oeste no final da última semana.

Na condição de presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, ele colocou o mandato e o trabalho do colegiado à disposição e procurou colher as demandas do hospital, que é referência para 35 municípios da região.

De acordo com o provedor Roberto Segabinazzi, entre os pleitos estão o credenciamento pelo Estado para o atendimento em urologia e a obtenção de recursos para o custeio, que vai aumentar devido a obras de ampliação.

A instituição recebeu R$ 5,9 milhões por meio do programa Avançar, do governo do Estado, e está executando diversos investimentos, que estarão prontos em etapas ao longo deste ano.

Ainda em Alegrete, o deputado Neri/PSDB, visitou a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), onde também colocou à disposição seu mandato e o trabalho da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a qual preside, para auxiliar nas demandas da região.

No encontro, o Carteiro conversou com a delegada-adjunta regional de saúde, Andréia Carneiro, também presidente municipal do PSDB, e com a responsável pela área de imunização, Ana Mariza Fernandes, para tomar conhecimento da funcionalidade e das necessidades da saúde na região.

A 10ª CRS, que abrange 11 municípios – Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana – com uma população somada que se aproxima dos 500 mil habitantes, foi tema abordado na visita.

Em outras agendas, o deputado conheceu o trabalho social através do esporte do ex-atleta profissional Rodrigo Gasolina, que atende crianças e jovens, e também concedeu entrevistas para a Rádio Tchê Alegrete, com o apresentador Carlos Conrad, e para o repórter Giovane Freitas, da Rádio Minuano.

O Carteiro esteve acompanhado do ex-vereador Celeni Vieira em seu roteiro de visitas no município, além do assessor parlamentar na região, Márcio Menezes.

