Além do luto, a falta da última despedida de estar perto em momentos difíceis, pois o afastamento era necessário, assim como o isolamento.

Entre as 293 vítimas da Covid-19, em Alegrete, estão três alegretenses da mesma família. Em uma semana, Ilba Pereira Mendonça de 58 anos, perdeu o esposo Rene Pires Dos Santos(58), o cunhado José Amarino Pires dos Santos(60) e o sogro José dos Santos. “As mortes por Covid-19 são completamente desestabilizadoras” – destaca.

Desafio: o difícil recomeço depois de 3 perdas na família por conta da Covid

Convivendo, naquele período, com tanta tristeza e incertezas, enxergar a luz no fim do túnel e encontrar forças para continuar parecia ser um grande desafio, mas não é impossível. São muitos os exemplos de pessoas que passaram por grandes dores e, ao se agarrarem à fé, ao amor da família e à alegria de viver, conseguiram sorrir novamente.

Porém, muito mais do que isso, a sobrevivente do novo coronavírus, Ilba, precisou se reinventar para conseguir o próprio sustento. Pela idade, diz a filha Rê Pereira, ela não conseguiu entrar novamente no mercado de trabalho e optou por ser autônoma e foi na culinária, com o incentivo da filha que ela se redescobriu como uma empreendedora.

Muito emocionada, Rê, conversou com a reportagem e citou que a mãe é seu orgulho, mas além disso, é um exemplo e uma inspiração para todos.

“A perda dos três familiares com pouquíssimo intervalo um do outro, foi muito difícil e há poucos meses, meu avô materno havia perdido a batalha para o câncer – em setembro de 2020. Mas Renê Pires (Sorriso), era a base da minha mãe. Eles eram muito felizes, tinham um relacionamento de 25 anos. Ela precisou encontrar forças para seguir a vida com muita fé em Deus e vencendo cada dia um obstáculo diferente” – completa.

Desafio: o difícil recomeço depois de 3 perdas na família por conta da Covid

Para finalizar, Rê pontua que a mensagem que ela quer passar contando a história da mãe, é que, mesmo nos momentos mais críticos, as pessoas procurem um incentivo, nunca se deixem abater pelas adversidades. Também pontuou que Deus é responsável por dar forças todos os dias. “Minha mãe venceu a Covid, foi muito guerreira em momentos que talvez fosse mais fácil desistir. Ela é um grande exemplo” – conclui.

Desafio: o difícil recomeço depois de 3 perdas na família por conta da Covid

Atualmente, Ilba tem uma boa clientela que aprovou as empadas e lasanhas e as recomendam.