“Desaposentado”, Arnaldo não buscou a justiça, voltou ao trabalho feliz da vida

José Arnaldo Vargas Toledo, 63 anos, um dos guardas municipais que é muito querido e respeitado em Alegrete, acaba de retornar ao trabalho depois de quase três anos de aposentadoria. Sua volta foi marcada por muita emoção e alegria, tanto para ele quanto para seus colegas de profissão – disse à reportagem na manhã de ontem.

Arnaldo se aposentou em 2020 com 26 anos de atividades, porém, na semana passada foi chamado no RPPS que informou sobre uma diferença de tempo entre o período em que esteve no exército e que foi CC, diante das contestações, isso o levaria a mudar a categoria ou voltar à ativa por mais quatro anos, o que poderia ter sido questionado, mas ele decidiu retornar ao trabalho que tanto ama. E não poderia haver dia melhor para seu retorno do que o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador.

Arnaldo com os colegas – Angelo, Luciano e João Batista

Ao PAT, Arnaldo falou sobre a comoção de estar de volta ao trabalho e ser recebido com tanto carinho pelos colegas. Ele destacou que a guarda municipal é uma família para ele e que estar de volta era como voltar para casa.

Arnaldo também mencionou o quanto seu filho, seu orgulho, o apoiou durante todo o processo e como isso é fundamental. Ele disse que está pronto para recomeçar e continuar servindo à cidade com o mesmo empenho e dedicação de sempre. A história de Arnaldo Toledo é um exemplo de perseverança e determinação. A generosidade sempre foi uma marca da sua personalidade. Mas, nem por isso deixa de exercer com precisão e sapiência as atividades como guarda municipal em Alegrete.

Apaixonado pelo esporte, desde criança, Arnaldo também tem sua trajetória como corredor, ciclista e todos as atividades que poderia e pode desenvolver. Participou de inúmeras rústicas, em Alegrete e em outros Municípios. Sobre o período em que esteve “aposentado”, o servidor público cita que foi um momento de readaptação pois sentiu muita falta do contato com as pessoas e do envolvimento com os amigos e com a rotina do trabalho.

Na noite anterior, o filho Fernando Toledo destacou o amor e a admiração ao pai:

Ele está voltando…

Que orgulho desse homem, depois de quase três anos aposentado, um erro que muitos com certeza entrariam na justiça para não voltar e ganhar um pouco a mais, ele não pensou duas vezes e vai voltar a ATIVA!

No dia 1º, se apresenta com um sorriso no rosto, bem faceiro, e me dando mais uma lição de vida, que em vez de reclamar, vamos lá levantar a cabeça e seguir em frente.