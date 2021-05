Pequenos e dignificantes gestos fazem nossos dias melhores

Compartilhe















Quando um simples gesto faz toda diferença.

Muitas vezes estar em uma empresa e ter um trabalho não significa estar feliz, ser responsável e, muito mais do que isso, ter paixão por aquilo que está fazendo. Atuar em um local com alegria e dedicação é perceptível e merece destaque.

Assim aconteceu na última quinta-feira em Alegrete, em uma farmácia. Uma cliente chegou na Farmácia Fronteira e foi atendida por uma vendedora, e o simples fato de ter uma receita e a preocupação de como organizar horários a surpreendeu com a atitude da profissional que atua há mais de 15 anos na mesma empresa.

No relato, a alegretense Aline Menezes acrescentou que ao pedir os medicamentos comentou que teria que deixar todos os horários específicos para que, a mãe que é idosa, não confundisse. Assim que a funcionária, Elizabete Rocha, colocou os frascos no balcão, Aline percebeu que ela já havia relacionado cada um.

Para muitos pode parecer uma ação corriqueira e banal, mas são pequenos gestos de empatia que fazem nosso dia melhor. Na maioria das vezes, é mais fácil citar as reclamações e desapontamentos pelo atendimento em algumas lojas do comércio local, do que elogiar e reconhecer.

Veja a descrição da cliente :

Quero compartilhar este fato. Fui surpreendida com essa bela atitude da minha atendente, com respeito aos demais. Mas observem o que ela fez quando eu disse que precisava identificar os horários nas caixas dos medicamentos para minha mãe.

Ela simplesmente os identificou sem que eu percebesse.

Uma atitude que me fez acreditar mais ainda que quem ama o que faz, jamais cansa. Parabéns Elizabete dos Santos Rocha, Bete! Que Deus continue abençoando tua vida e tuas atitudes que fazem toda a diferença. Parabéns Farmácias Fronteira!