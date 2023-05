Autor de fantasia épica elabora projeto em escolas públicas com estudantes de Ensino Médio

Nos últimos anos, principalmente com o isolamento da pandemia, muitos escritores surgiram ou tiraram suas obras do esquecimento para lançar livros de relevância intelectual significativa. Alegrete, dessa forma, desponta autores das mais diversas esferas literárias, desde romances, contos, crônicas, autocritica, fantasia, entre tantos outros. A nova geração de escritores conta com o jovem advogado Lucas Balejo Cardoso, de 23 anos. Sua primeira obra, intitulada Queen’s Prata (2021), foi editada pelo Instituto Kalytek, também está disponível em formato de e-book pela Amazon. A narrativa expõe uma grande batalha entre o antigo e o novo, o bem e o mal, humanos e monstros, feito com o intuito de modernizar o folclore e trazê-lo à mente do povo. Com influência de The Witcher, o personagem central Ian entrou na ordem Queen’s, responsável por proteger a população de criaturas misticas e malignas, as chamas da guerra começam a queimar, pois dela, buscam trazer de volta a era da trevas.



Lucas traz a suas narrativas influências de fantasia e ficção, busca relatos antigos e góticos, como Frankenstein, de Mary Shelley, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, Edgar Alan Poe, Howard Phillips Lovecraft, J.R.R. Tolkien e R.R. Martin. O PAT perguntou sobre seus hábitos de leitura, Cardoso diz que começou com os quadrinhos, evoluindo para livros mais simples e expandido para universos clássicos. Sobre o processo de criação, ele afirma que a criação é lenta, cada parte da obra deve ser planejada para fazer sentido com o que veio antes e com o que virá, tudo isso para que não haja erros de continuidade.

Lucas está com um novo projeto, que envolve literatura e objetiva o processo de criação, organização, produção escrita e publicação de dois livros. Uma das narrativas é sobre o folclore brasileiro e outro uma aventura infantojuvenil. No segundo, o diferencial é que os autores serão estudantes do Ensino Médio, cerca de 20. Para isso, oficinas serão ofertadas para os alunos interessados. Para quem desejar ter mais informações sobre o autor, suas obras ou projetos, pode encontrá-lo no Instagram, no @srlukebc.