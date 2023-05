Judocas de Alegrete trazem título estadual e um vice do campeonato da FGJ em Gramado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Campeonato Estadual/Festival da Criança, foi realizado no último sábado (29), em Gramado, no Ginásio Perinão reuniu 1.150 judocas e 55 equipes. A competição na cidade serrana serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Judô.

O feriadão do dia do trabalhador teve uma atração a mais em Gramado e contou com a participação de dois competidores de Alegrete que integraram a equipe Kageyama ONG Mutação, André Brazeiro e Hellen Tito Brazeiro.

Mantendo o embalo dos eventos anteriores da Federação Gaúcha de Judô, o tatame esteve bastante movimentado. O torneio ainda teve uma importância a mais aos judocas do sub-18, que disputarão a seletiva para representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro da categoria.

O judoca André Brazeiro que faz um trabalho elogiável no município como professor, dessa vez se destacou como atleta e arrematou o título de campeão estadual na categoria master menos 81 kg. Já a alegretense Hellen Tito Brazeiro foi vice-campeã na sênior menos 57 kg, no evento chancelado pela Federação Gaúcha de Judô.

Alegretense é o melhor judoca master até 81 kg.

Hellen Tito travou um bom combate com a judoca da Sogipa Medalha de prata para a alegretense

Fotos: divulgação