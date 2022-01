Desavença familiar com violência no bairro Lara

Guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Lara em razão de denúncia de que uma mãe estaria agredindo a filha menor de idade.

No endereço, os policiais se depararam com a acusada e a vítima e, constataram que se tratava de um surto. Desta forma, o Samu foi acionado e encaminhou a mulher de 42 anos até a UPA.

Segundo relato da adolescente de 14 anos, ela reside com os avós maternos e a mãe. Entretanto, a progenitora estava muito agitada e agressiva desde o dia anterior em razão de um antigo relacionamento. Ela chegou a discutir com a idosa(avó/materna), no dia anterior e, na manhã da última sexta-feira, pegou uma vassoura para investir contra sua mãe, momento em que a adolescente saiu em defesa da avó e a progenitora acertou sua mão direita com o cabo da vassoura.

A menor não quis representar contra a mãe, porém, deixou claro o desejo de que ela recebesse atendimento e fizesse um tratamento pelo descontrole emocional. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia.