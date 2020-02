Descida dos blocos: cerca de 15 mil pessoas no carnaval popular em Alegrete

A Descida dos Blocos, na edição de 2020, se consolidou como um projeto que ganhou definitivamente a simpatia e a adesão de blocos de todos os quadrantes da cidade.

O evento que começou por iniciativa da Prefeita Cleni Paz e Gabriel Feijó, em 2017, hoje com a liderança de Maysa Vaz e Diego Fagundes mostrou em 2020 recorde de público nos quatros dias da festa.

Sempre com a concentração dos blocos, no Posto Primeiro da Bento, e cada dia com a folia em um local. E quando o trio elétrico deu o tom da festa, foi só alegria, no Dom Black, Cabanha Casa de Carnes, Tio Bola e Guitas Bar.

O melhor é que, em cada noite, a Descida do Blocos reuniu um público de mais de milhares de pessoas na rua. Foram dias em que crianças, jovens e idosos, que vivenciaram grandes Carnavais, se divertiram de uma forma sadia ao som de marchinhas ou músicas da atualidade. E uma particularidade comentada por muitos, é que só no Carnaval de Alegrete tocou música gaúcha para o delírio da galera, como o Fundo da Grota, de Baitaca.

Em todos os locais, uma ambulância ficou estacionada para qualquer eventualidade. A segurança foi reforçada com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, serviço destacado pela Secretaria Márcia Dorneles, dizendo que tudo foi planejado para que tivessem o máximo controle do evento que, mesmo sendo público, não registrou ocorrência graves.

O prefeito Márcio Amaral, as Secretárias Márcia Dorneles, Iara Caferatti, Gabriela Segabinazzi , Luciano Pereira foram presença constante no trio elétrico da Descida dos Blocos. Márcia comentou que o sucesso foi evidenciado, inclusive, por pessoas de fora de Alegrete que elogiaram que agora Alegrete tem Carnaval popular – Muitos me procuraram dizendo que deixaram de viajar para ficar no vento aqui, assim como outros de Alegrete que estavam em Manoel Viana e voltam para a cidade e brincaram aqui”.

Um problema constatado foi a falta de banheiros suficientes, visto o grande número de pessoas que participou da festa. Ela dise que disponibilizaram 4 banheiros masculinos e dois femininos e neste ponto sabem que devem melhorar, assim como outros na infraestrutura da festa.

A Secretária disse que o sucesso da Descida dos Blocos foi ainda mais evidente, porque a festa não teve dinheiro público. O total de investimento das 4 noites foi de 14. 550 reais tudo vindo de patrocínios de empresas de Alegrete. As empresas onde aconteceu a concentração dos blocos e ficou o trio elétrico foram as patrocinadoras mastrer. No total, 56 empresas e micro empresas, de Alegrete, colocaram recursos para garantir a Descida dos Blocos aqui na cidade.

Vera Soares Pedroso