Desligamento programado, pela RGE, causa reclamação

Porém, neste dia 22, um desligamento na Rua Gaspar Martins causou desconforto entre os usuários . Com as altas temperaturas da época e os que tem estabelecimentos comerciais reclamam muito.

A quadra que foi interrompida, para trabalho da RGE, compreende da Franco Giorgio até a Avenida Dr Lauro Dornelles e será das 13h as 18h.

Com isso surgiu uma outra situação e quem desce a Gaspar ou vem pela Andradas se depara com os cones e só pode dobrar a direita para seguir em frente . Como estamos quase no Natal o movimento nas ruas é maior e isso está causando um congestionamento. É importante muita atenção dos condutores.

Havia dois outros desligamentos programados para este dia 22 em área de comércio e foi cancelado pela RGE para evitar mais transtornos aos lojistas, segundo informou a assessoria.

Na sessão extraordinária da Câmara (22) o vereador Cléo Trindade solicitou que fosse enviado um documento à RGE contra esse desligamento, bem nesta época do ano, em que o comércio precisa vender e se recuperar de quase dois anos de pandemia.