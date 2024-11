Comissão de Finanças debate planejamento orçamentário para 2025 em audiência pública

A Secretaria de Finanças do município foi representada pelos servidores Carla Alexandre, Verônica de Oliveira e Jeverson Machado, que participaram em nome do secretário José Luiz Caurio. Pelo Legislativo, esteve presente o servidor Carlos Osório Macedo.

O presidente da Câmara, Moisés Fontoura, fez a abertura da audiência e ressaltou a importância da LOA como instrumento para demonstrar a situação financeira do município e definir as prioridades para o próximo ano.

Durante a audiência, Carlos Osório Macedo apresentou os dados sobre a receita e as despesas de manutenção da Câmara Municipal. Verônica de Oliveira expôs as projeções orçamentárias do Executivo Municipal para 2025, destacando os fatores econômicos que fundamentaram as estimativas de receita e outras contribuições financeiras.

Jeverson Machado complementou com uma análise das receitas projetadas e das despesas previstas pela instituição e pelo Órgão do Executivo Municipal, oferecendo detalhes sobre a evolução financeira esperada.

A LOA foi apresentada como um instrumento de planejamento que estima receitas e define prioridades para o exercício financeiro do próximo ano. Conectada ao Plano Plurianual (PPA), ela organiza os recursos necessários para a execução de ações e projetos municipais. Além de ser um dever constitucional, a LOA orienta tanto o setor público quanto, de forma indicativa, o setor privado.

Após as apresentações, Cleo Trindade, presidente da Comissão de Finanças, abriu espaço para perguntas e comentários. Vereadores e outros participantes fizeram questionamentos e considerações sobre o planejamento orçamentário.

A audiência teve como objetivo promover a transparência e a participação na definição do orçamento municipal, envolvendo representantes do Executivo, Legislativo e da comunidade na discussão das finanças públicas para o próximo ano.

Informações e fotos: Assessoria da Câmara de Vereadores