Desportistas da Restinga dão belo exemplo de solidariedade através de um jogo de futebol

O Bairro Restinga em Alegrete marcou mais um gol de placa. No último dia do ano de 2019, a turma de desportista se reuniu para um jogo de futebol.

Porém, não foi um jogo qualquer, capitaneados pelos desportistas Gerson Barros e Clécio Prates, um Grenal solidário foi realizado no campo do Nacional, em prol de uma moradora do bairro que está passando por problemas de saúde.

A ideia dos organizadores foi ajudar a jovem Karise Aquino Silva, moradora do bairro que sofreu um acidente de ônibus e está internada num hospital em Porto Alegre.

O clássico do bairro dividiu gremistas e colorados. Num jogo épico o time do Inter fez 2 a 0, embora o resultado foi o que menos importou. Juntos eles arrecadaram um montante de doações em dinheiro para destinar a família da jovem.

O sucesso do evento foi tão grande que até alegretenses que nasceram na Restinga e hoje residem em outras cidades, depositaram uma quantia para para ajudar na ação solidária.

A turma da Tinga ainda está finalizando a venda de uma rifa para ajudar nos custos dos procedimentos médicos da Karise.

“Baita Grenal gurizada estão todos de parabéns. O nosso objetivo era arrecadar um dinheiro para ajudar a guriazinha do nosso bairro, e foi alcançado. Eu me sinto muito feliz e honrado e tenho muito orgulho em ter nascido e até hoje fazer parte deste bairro. Quando mais precisamos todo mundo se ajuda e é esse o espírito da coisa, o placar hoje era o que menos importava mas com certeza deu a Lógica Inter 2 x 0 Grêmio”, destacou Gerson Barros, comandante colorado e um dos organizadores do jogo.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução