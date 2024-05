Dia da Mães | Comércio abriu, mas o efeito da enchente reduziu o movimento

Share on Email

Conforme relatos recebidos pelo Portal Alegrete Tudo, o movimento registrado foi abaixo das expectativas e comparativamente mais fraco do que em anos anteriores.

Embora várias lojas tenham optado por abrir, o frenesi típico associado às compras pré-Dia das Mães não pareceu ser tão evidente nas ruas da cidade. O movimento, ao contrário do que se poderia esperar em uma data comercial tão importante, não apresentou a mesma intensidade de anos anteriores.

Essa aparente falta de movimento pode ser reflexo diante do momento atual em que a cidade está passando por uma enchente com muitas famílias fora de suas residências, mais de 500 pessoas, assim como, o Estado que vive uma das maiores catástrofes climáticas, com cidades devastadas por enchetes e cheias de rios, como é o caso de Porto Alegre, onde muitos alegretenses residem. Alguns funcionários destacaram que familiares perderam tudo, principalmente em Canoas.