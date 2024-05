Grupo SOS Animal necessita de doações para alimentar animais recolhidos da enchente

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A dedicação de Fernanda Souza aos animais a conduziu à criação do grupo SOS Animal, onde desempenha o papel de líder no projeto que busca eliminar os maus-tratos e encontrar lares responsáveis e amorosos para os animais. Esse esforço visa unir e auxiliar a comunidade.

Durante períodos de enchentes, Fernanda sai às ruas para oferecer apoio e assistência às famílias que necessitam de auxílio para cuidar de seus animais de estimação. Ela ressalta a importância das doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e, sobretudo, rações para cães e gatos, além de abrigos.

Fernanda e outros voluntários dedicam-se a fornecer esse suporte nas ruas. Aqueles que desejam contribuir com os animais podem entrar em contato através do número 55 99960-0695 ou pessoalmente no endereço Eurípedes Brasil Milano, 1724, em Alegrete.