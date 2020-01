Idoso é encontrado morto no Balneário Jacaquá

A Brigada Militar de São Francisco de Assis e a Polícia Civil de Santiago registraram a localização de um cadáver, às 10h desta quarta, 1, no Balneário Jacaquá, em São Francisco de Assis. O corpo foi identificado como sendo de Jorge David Fão Marchezan, de 67 anos, natural de São Vicente do Sul. Ele residia no bairro Assis Brasil, em São Francisco de Assis.

Segundo a ocorrência, o corpo do idoso foi encontrado próximo a algumas pedras, na outra margem do rio, sendo resgatado até a beira da praia do Jacaquá.

Conforme o Delegado Marcos Ramos Vianna, o corpo não apresentava sinais de violência. Plantonista no feriado na 21ª Região Policial, o delegado encaminhou o corpo para exame de necropsia no Posto Médico Legal de Santa Maria, visando apurar a causa da morte.

Fonte: Rafael Nemitz