Desportistas e amigos fazem homenagens in memoriam a Dirceu Lopes

No último domingo (15), foi feito um jogo em homenagem ao funcionário da prefeitura Dirceu dos Santos Lopes, que faleceu em janeiro vítima de afogamento.

O plantel do Masgrau organizou um jogo Gre-Nal, no estádio Farroupilha, bem ao estilo que seu ex-aleta gostava. Os jogadores e família Masgrau se dividiram em vermelhos e azuis.

O placar pouco importou. Destaque do evento foi a homenagem do Masgrau aos familiares do atleta. Bastante emocionados os jogadores fizeram a entrega da camiseta que ele usava e uma lembrança para a esposa e sua família. A foto do time com Dirceu fardado no campeonato da LAF 2019, foi ampliada e entregue a esposa do atacante.

A partida contou com atletas de outras equipes do futebol amador que cultivavam amizade com Dirceu Lopes. A prefeitura cedeu o empréstimo do estádio. Motorista do Conselho Tutelar Dirceu morreu aos 44 anos, atuava há dois anos na categoria sênior especial do Masgrau, passou por outros clubes do amador e gozava de um grande círculo de amizades. Era um apaixonado por futebol e o Gre-Nal era seu jogo predileto, seja com os amigos ou olhando na TV.

Júlio Cesar Santos Fotos: divulgação