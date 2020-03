Copa dos Campeões dos Jogos da Solidariedade está suspensa por uma quinzena

A Direção da Associação Jogos da Solidariedade – AJS, não titubeou. Bastou o decreto municipal ser anunciado para os diretores em comum acordo suspenderem os jogos.

As 27 equipes participantes da 15° edição dos Jogos da Solidariedade “Copa dos Campeões 2020”, foram comunicadas da suspensão de 15 dias.

De acordo com Roger Severo idealizador do evento, os jogos serão remarcados para outra data. Conforme o desportista, o decreto número 195/2020, assinada pelo prefeito Márcio Amaral, que suspendeu todas as atividades esportivas em âmbito municipal, e dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus forçou a diretoria tomar esta decisão.

“Temos público, crianças. Famílias inteiras prestigiando os jogos. Temos de evitar a aglomeração. Atitude sensata, num momento delicado. Temos de nos prevenir”, destacou Severo.

As rodadas dois e três, com 11 jogos previstos no Ginásio de Esportes Oswaldo Aranha Cívico Militar dos dias 22 e 29 de março estão oficialmente suspensas.

