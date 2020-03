Motociclista sofre acidente na Assis Brasil

A mulher de 49 anos, foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros e conduzida à UPA.

Ela trafegava na Assis Brasil sentido bairro/centro. Próximo ao cruzamento com a rua Barros Cassal, a mulher que pilotava a moto, visualizou que uma condutora estava saindo do estacionamento com um carro preto.

Para evitar colidir no veículo, a motociclista frenou, perdeu o controle e caiu. Segundo ela, a motorista parou viu que ela estava no chão e saiu do local, sem prestar socorro. A condutora do carro teria saído do estacionamento sem a devida sinalização. A vítima sofreu várias escoriações e está com suspeita de fratura no ombro. Ela permanece em atendimento na UPA.

O acidente foi na tarde desta terça-feira(17). A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A Guarda Municipal também esteve no local.