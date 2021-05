Destruir o patrimônio que e todos mostra o lado perverso dos vândalos

Compartilhe















Na manhã de ontem(10), Mauro Campos, diretor do Capsi, enviou fotos do vandalismo que ocorreu no local.

Ele relatou que ao chegar para trabalhar percebeu que o prédio tinha sido alvo dos vândalos. O fato, segundo ele, ocorreu na sexta-feira à noite, quando três indivíduos que costumam fazer uso de drogas, nos fundos do Capsi, derrubaram a cerca.

Mauro citou que eles também danificaram o portão da frente. Os três indivíduos costumam ir à noite entre 21 e 22h no local. Uma cena lamentável em uma das redes de serviço de saúde que mais atende e faz pelos alegretenses.

Atos de vandalismo em locais públicos e/ou prédios do Município são registrados com uma certa frequência o que é cada vez mais rechaçado por todos os cidadãos.