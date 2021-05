Tratamento para engravidar surpreendeu mãe com trigêmeos em Alegrete

Compartilhe















O Dia das Mães é, sem dúvida, a data mais significativa na vidas das mulheres que têm filhos. As que por vontade quiseram essa dádiva, ter os filhos perto no segundo domingo de maio sempre será o momento de muitas alegrias e união, ainda mais agora em que a pandemia isolou muitas pessoas.

Uma mãe de quatro filhos, a Cirurgião dentista, Geni Rodrigues, é uma das mães que têm o maior orgulho da maternidade em toda a sua plenitude.

Ela casou com Daniel Rodrigues aos 24 anos e, depois de 7 anos começaram tentar ter filhos, quando descobriu um problema hormonal, o qual a fez passar por um longo tratamento em Porto Alegre. No término do tratamento de dois anos, engravidou do seu primeiro filho, o Diogo, e logo tentaram a segunda gravidez.

E na vontade de ampliar a família, Neca, como é conhecida, já com 35 anos depois do tratamento hormonal engravidou de novo já que um filho era pouco para o casal e tiveram uma grande surpresa.

Além de saber que estava gravida novamente e não era de um, mas de três. Ela acredita que o tratamento ajudou a gerar trigêmeos. – Lógico que logo que eu o Daniel recebemos a noticia levamos um susto, imagina três bebês de uma só vez e mais o nosso Diogo que ainda, também era bebê.

-Para nossa surpresa, tivemos trigêmeos, o Arthur, Bernardo e Carolina. Eles nasceram com 26 semanas, muito prematuros, pesando 1,100kg, 930g e 970g. A jornada foi longa hospitalizados, ganhando peso, mas, enfim, voltaram para casa com 2kg. Tivemos apoio de familiares e amigos, que nos deram forças.

Minha mãe Maria( in memorian), à época, foi um dos nossos portos seguros e me ajudou em tudo- diz a sorridente dentista que se desdobrava entre consultório, casa, esposo e os quatro filhos. Ela disse que jamais imaginava que três anjinhos iram ser gerados, ao mesmo tempo, em seu ventre que ficou gigante.

-Se a gente já trabalhava com afinco, imagina depois com quatro filhos para criar. E foi assim que o casal Neca e Daniel que é farmacêutico aposentado encarou o quarteto – Diogo, Bernardo, Arthur e Carolina – os tri como diz a mãe.

É claro que a gente cansava, mas o amor pelos filhos supera tudo diz o casal que hoje comemora eles adultos, formados, encaminhados e com suas vidas, comenta a feliz a radiante mãe que nunca deixou de se cuidar. Até para eu poder acompanhar o crescimento e a vida deles”, pondera.

Cada um com seu jeito, sua personalidade, mas todos donos de suas vontade – um advogado, outro veterinários, administrador e a única mulher é dentista que nem a mãe.

E mesmo tendo quatro filhos,0 hoje o casal vive só aqui em Alegrete, porque cada está em outras cidades trabalhando.

Neca, é uma a mulher positiva e determinada e faz questão de dizer a quem quer ser mãe que nunca deixe de estudar, trabalhar e sonhar com eles, porque sabemos que vamos envelhecendo e precisamos estar firmes para acompanhar suas conquistas e ajudá-los quando precisarem. A alegria dos pais é poder viajar juntos e sempre que der reuní-los, já que agora moram em locais diferentes por conta de seus trabalhos.

Hoje, estão todos formados, com 27 e 25 anos, três morando em Santa Maria e a filha em Antônio Prado. Agora está cada vez mais difícil nossos encontros, mas quando temos oportunidade reunimos nosso familião.

Assim deixo meu relato de mãe feliz que foi atrás da “prole”, e hoje, adultos, me enchem de orgulho, pois se tornaram pessoas responsáveis e com o coração gigante. Temos a certeza do dever cumprido, e seguimos, com nossas diferenças mas com amor acima de tudo.

-Somos imensamente gratos a Deus pelo nosso quarteto e podermos ajudá-los em suas escolhas e caminhos de vida e, neste dias das mães, eu estarei com a Carol, em Antônio Prado, onde ela trabalha.

Vera Soares Pedroso

Fotos: arquivos pessoal