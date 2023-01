Detentos do regime fechado fazem prova do ENEM em Alegrete

Neste dia 11 está sendo realizado a segunda prova do ENEM às pessoas privadas de liberdade em todo o Brasil.

Em Alegrete, conforme o administrador da Casa prisional, Willian Siqueira da Rosa seis apenados estão realizando a prova. Tudo transcorre normalmente e esses detentos tentam vagas em cursos superiores em universidades federais.

Com mais de 45 mil inscritos, o Enem para os privados de liberdade ocorre dias 10 e 11 de dezembro. O Exame Nacional do Ensino Médio para detentos do sistema prisional e jovens do socioeducativo, o chamado Enem PPL (pessoas privadas de liberdade), está sendo aplicado nesta terça-feira, 10 de dezembro, e na quarta, 11.

O ENEM PPL é aplicado desde 2010 pelo Inep em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do departamento Penitenciário Nacional, com provas dentro dos órgãos de admnistração prisional.