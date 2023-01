Onda de furtos de fios: Corsan espera que investigação chegue aos autores

Share on Email

Os frequentes furtos de fios de cobre da rede que da acesso a poços artesianos em Alegrete preocupam muito a Corsan.

Essa prática deixa comunidades, em várias partes da cidade, sem abastecimento de água o que é um problemão à Corsan, disse Cristiano Machado – gerente local.

Neste dia 11, novamente uma equipe da Corsan está na Avenida Tiaraju refazendo a rede, porque fios de cobre foram roubados, deixando seis bairros da Zona Leste sem água ( Favila, Dr Romário, Palma, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Palma, Segabinazzi, Saint Pastous).

Cristiano informa que existem mais 20 BOs na Delegacia e espera que a investigação elucide algo, porque é uma situação bem difícil que prejudica, diretamente, os consumidores. “Agora no verão é inadmissível deixarmos consumidores sem água”, atesta.

A Delegada Fernanda Mendonça ressaltou que estão investigando, mas diz que encontram dificuldades de chegar aos autores dos furtos, porque ninguém passa informações. – Mas vão continuar o trabalho, porque sabem da importância do trabalho de distribuição de água da Corsan”.

A Companhia Riograndense de Saneamento emitiu nota dizendo que em 2022 foram 18 furtos deste material onde tem poços artesianos. E só nos primeiros dias de 2023 já contabilizam três furtos distintos.

De acordo com Cristiano Machado, eles não tem medido esforços para manter o abastecimento de água na cidade de Alegrete. No caso ocorrido nesta quarta -feira(11) a previsão é que seja restabelecida as 18h.