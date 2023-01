Mulher promove ‘vakinha’ para ajudar ex-marido pagar carro roubado e incendiado

O ano começa com uma abordagem muito positiva e que demonstra o reconhecimento pela ação do bem da comunidade alegretense.

Na última semana do ano de 2022, foram registradas três ocorrências de furto de veículos em Alegrete.

Uma delas, ocorrida na madrugada do dia 27, além da retirada do veículo da frente de uma oficina, os criminosos atearam fogo no Uno.

Algo que deixou o proprietário da oficina muito preocupado, devido ao prejuízo do cliente e, mesmo sem ter condições, no momento, para ressarci-lo se comprometeu, pois destacou que a oficina Cabo Zé (como é o nome) sempre prezou pela honestidade e transparência.

Foi então que a ex-mulher de Leonardo(mecânico), teve a ideia de realizar uma vakinha on-line. “Em três dias chegamos em quase o total do valor do veículo. Com todas as doações, de amigos, familiares, mecânicos, loja de peças, fornecedores, revendas de carros, clientes, entre outros, pois foi uma corrente, do bem, gigante e em tempo recorde”- falou Cibele Bitencourt Porto ao PAT.

Pra encerrar ela destacou: eu, fui a idealizadora da vakinha para ajudar meu ex-marido e estamos imensamente agradecidos com essa repercussão. Realmente foi um final de ano surpreendente e o veículo já foi ressarcido ao dono.

Procurei o PAT para externar nosso agradecimento e desejar que Deus abençoe a cada um que colaborou. Foi uma alegria saber que há tantas pessoas boas e que confiam no trabalho dele. Um feliz ano e que todos recebam em dobro todo carinho recebido”- acrescentou.