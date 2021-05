Dez novas mulheres já procuraram a Polícia Civil para denunciar abusos do médico Cairo Barbosa

Compartilhe















Mais dez mulheres já procuraram a Polícia Civil para realizar denúncias contra o médico Cairo Barbosa. As novas acusações contra o profissional surgiram após a reportagem do Canguçu Online e a repercussão na mídia estadual, que apresentou o relato de três mulheres que afirmaram ter sofrido abuso sexual durante consultas no município.

A Polícia Civil indiciou o profissional pelo crime de violação sexual mediante fraude, que tem uma pena de reclusão de dois a seis anos, e remeteu o inquérito ao Ministério Público (MP). O órgão já realizou a denúncia do profissional. A juíza que cuida do caso deferiu duas medidas cautelares contra ele: o afastamento imediato do trabalho junto ao Hospital de Caridade de Canguçu, onde atuava, e a suspensão da atividade médica, o que irá impedi-lo de exercer a função em seu consultório a partir do dia 5 de junho.

De acordo com a Polícia Civil, mulheres que porventura tenham sofrido o mesmo tipo de violência devem procurar a delegacia para que o caso também seja investigado. Os contatos podem ser feitos pelos números: (53) 3252-7876 ou (53) 98424-2253.

