Região de Alegrete segue em Alerta pelo monitoramento do Governo

Após reunião na quarta-feira (26), o Gabinete de Crise emitiu quatro novos Alertas às regiões Covid do Rio Grande do Sul. A decisão ocorreu na esteira da recomendação do GT Saúde, que também emitiu um novo Aviso.

Além dos quatro novos Alertas, as regiões de Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana, na qual a cidade de Alegrete pertencem ainda inspiram cuidados.

Por isso, o Gabinete de Crise manteve o Alerta para elas, que já apresentaram planos de Ação com protocolos que devem estar adaptados à situação epidemiológica de cada uma. As prefeituras das cidades que pertencem às regiões que receberam Avisos foram informadas pela equipe da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam).

As regiões de Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria receberam Alertas por parte do Gabinete de Crise. Com a notificação aos municípios na quarta (26) , e passa a valer o prazo de 48 horas para que as quatro regiões apresentem um plano de Ação.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral, procurado pela reportagem no início desta tarde, enfatizou a importância da população redobrar os cuidados, cada um fazendo a sua parte. “Não podemos baixar a guarda, todos cuidados necessários e evitarmos aglomerações, essas grandes responsáveis pelo aumento de casos”, respondeu o prefeito. Amaral não cogita alguma mudança nas atividades, embora diga que tudo vai seguir dependente das nossas atitudes, ele pensa positivo quanto ao avança de uma nova onda no município.

Para as regiões de Bagé e Santa Cruz do Sul, foi enviado um segundo Aviso, além do que receberam na semana passada. A região de Taquara, que ainda não tinha recebido nenhum, se une a essas duas, na medida em que o número de casos está aumentando e houve redução na agilidade da vacinação na região.

No sábado (22/5), as regiões de Capão da Canoa, Guaíba, Novo Hamburgo e Porto Alegre receberam Avisos. Como a situação delas inspira cuidados, seguirão sendo monitoradas pelo GT Saúde.

As novas regras definidas pelas regiões já foram implementadas. Na quinta-feira (27/5), o Gabinete de Crise fará uma reunião devolutiva com as regiões para falar sobre as medidas adotadas. Enquanto isso, a situação da pandemia está sendo monitorada em todas as regiões.

Veja os boletins regionais de todas as regiões no site do Sistema 3As de Monitoramento.

REGIÕES COM ALERTA

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul (novo Alerta)

• Cruz Alta

• Erechim (novo Alerta)

• Ijuí

• Palmeira das Missões

• Passo Fundo

• Pelotas (novo Alerta)

• Santa Maria (novo Alerta)

• Santa Rosa

• Santo Ângelo

• Uruguaiana

REGIÕES COM AVISO

• Bagé (novo Aviso)

• Capão da Canoa

• Guaíba

• Novo Hamburgo

• Porto Alegre

• Santa Cruz do Sul (novo Aviso)

• Taquara (novo Aviso)

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA Foto: Eduardo Silveira