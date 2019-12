Dezenas de animais morrem na zona rural de Uruguaiana

O uso de produtos veterinários para banhos não é tão simples como muitas vezes pode parecer. O relato indica que no caso acontecido nesta semana em Uruguaiana, onde 42 animais acabaram morrendo, houve a mesma situação de outras vezes, onde a recarga do produto potencializa o efeito, principalmente quando o serviço não é terminado no mesmo dia. Fatores climáticos também interferem, tanto na atuação química da água com os componentes misturados, como também nos animais. Com o calor, os poros do couro tendem a abrir mais, facilitando maior absorção do produto.

Fonte: Jardel Oliveira