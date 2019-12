Justiça interdita comunidades terapêuticas no Caverá e Durasnal

O município de Alegrete, através de equipes da Secretaria da Saúde e de Promoção Social cumpriram ordem judicial e interditaram, dia 19, as Comunidades Terapêuticas do Caverá e Durasnal no dia 19.

O Procurador do Município José Rubens da Rosa Pillar informou que a própria Vigilância Sanitária e o CREAS já haviam verificado irregularidades nos locais e comunicaram ao Ministério Público.

Essas comunidades atendiam pessoas com dependência de álcool ou outras drogas aqui de Alegrete e de outros municípios, sob a direção de Lair Loureiro.

Nas duas localidades, cerca de 30 pessoas recebiam atendimento, entre as comunidades terapêuticas do Caverá e Durasnal.

O procurador não informou as causas da interdição, porque o processo está em andamento, mas adianta que o Município retirou os assistidos nos locais e os encaminhou aos serviços de atendimento da Saúde e Promoção Social e comunicaram aos de outros municípios para que venham removê-los para as suas casas.

O serviço não tem vínculo com a Prefeitura que agora trata de fazer a avaliação de cada um dos pacientes para saber como podem ser ajudados.

Participaram desta ação além da Secretaria de Saúde, CREAS e diversas equipes multidisciplinares, Brigada Militar e Oficiais de Justiça. O pedido de interdição, em caráter liminar, foi pelo Ministério Público. Os documentos dos pacientes que estavam com o diretor foram levados no cumprimento dos mandados. Enquanto esses locais estiverem interditados nenhum pessoa pode ser encaminhada às Comunidades Terapêuticas. Vera Soares Pedroso