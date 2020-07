Dia 3 de agosto- previsão de reabertura das agências do INSS

Compartilhe











Em medida publicada no Diário Oficial da União a previsão de reabertura das agências do INSS, no país, será no dia 3 de agosto.

Desde abril, a agência estava fechada em Alegrete. Neste tempo em que esteve fechada, e não houve perícias e alguns serviços foram encaminhados pelo aplicativo 135 -MEU INSS que analisa o atestado do segurado para ver se o benefícios pode ou não ser renovado.

Com a reabertura, voltam os agendamentos para que os usuários possam ser atendidos em suas demandas junto à Previdência Social.

Em Alegrete não há médico perito há mais de um ano. Esta demanda vem sendo tratada, especialmente, pelo vereador Luciano Belmont. Neste período chegou a vir um médico, por três ocasiões, e em cada vez ficou por 15 dias realizando perícias aqui em Alegrete.