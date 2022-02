Dia C, neste sábado, para vacinar crianças com primeira dose

A Secretaria da Saúde com objetivo de aumentar a vacinação em crianças de cinco a 11 anos vai realizar neste sábado,19, o Dia C, contra a Covid-19.

De acordo com a enfermeira Juliana Michael, do Setor de Epidemiologia da Secretaria, a vacinação nesta faixa etária, no sábado, será em três unidades de saúde: PAM central, Centro Social Urbano e ESF Rondon no horário das 8h30min às 16h sem fechar ao meio dia.

O Dia C é só para a primeira dose da vacina e somente para crianças, esclarece a enfermeira.

Desde que iniciou a vacinação de crianças em Alegrete, no último dia 19 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, já tinham sido vacinados nesta faixa etária 57,7% do número de crianças que devem ser imunizadas em Alegrete. No total de cinco a 11 anos são 6. 028 crianças aqui no Município.

Por que vacinar as crianças?

A Secretaria da Saúde alerta que, apesar de menor incidência, as crianças correm risco de apresentar casos graves e óbitos por Covid-19, além de ficarem suscetíveis a sequelas. Para exemplificar esses perigos, a chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, apresentou alguns tópicos sobre a vulnerabilidade da população infantil e o potencial impacto na população em geral.