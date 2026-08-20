Dia D- Multivacinação será no próximo sábado em Alegrete

Para que mais crianças e adolescentes que ainda não receberam as vacinas do calendário, a Secretaria da Saúde intensifica o trabalho para que os pais ou responsáveis pelas crianças e filhos menores, coloquem em dia o cartão de vacinas.

Para possibilitar as doses do calendário vacinal a estas faixas etárias, a Secretaria da Saúde vai realizar o Dia D de multivacinação nas unidades de saúde, em bairros com salas de vacina e com a unidade móvel, na Praça Getúlio Vargas, das 9h às 12h e das 13h 30min. às 17h. junto ao Centro de Atendimento ao Turista.

Mães, pais, avós ou responsáveis levem filhos às estratégias de saúde mais próximas de sua casas para colocar o calendário de vacinas em dia, pois elas salvam vidas e ajudam a evitar muitas doenças como sarampo, poliomielite e tantas outras, destacou a secretária Heilli Temp.