O que será da antiga Usina Oswaldo Aranha? Comissão avança na busca por respostas

A Comissão Especial da Câmara Municipal que acompanha o futuro da área da antiga Usina Termoelétrica Oswaldo Aranha avançou, nesta semana, nas discussões sobre a destinação do espaço. Os trabalhos incluíram uma reunião com representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e um encontro com um ex-servidor que acompanhou parte da trajetória operacional da usina.

A movimentação ocorre em meio ao processo de retirada da empresa concessionária ENGIE e busca reunir informações que possam contribuir para a definição dos próximos passos em relação à área, considerada estratégica para o município.

Câmara busca esclarecer acesso à área

Na segunda-feira (17), representantes da Comissão Especial participaram de uma reunião on-line com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para esclarecer quais procedimentos são necessários para autorizar o acesso à área da antiga usina.

Participaram do encontro o presidente da Comissão, vereador Gilmar Martins, e o vereador José Rubens Rosa Pillar; os representantes da SPU Emerson Rodrigues e Carlos Leonardo; os professores Diego Severo e Jonas Sponchiado, do Instituto Federal Farroupilha (IFFar); o diretor do campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), professor Gustavo Santiago; além do prefeito Jesse Trindade e do vice-prefeito Luciano Belmonte.

Uma das principais dúvidas apresentadas durante a reunião dizia respeito à competência para autorizar o acesso ao local, especialmente diante do processo de retirada da ENGIE. Segundo a Comissão, os representantes da SPU esclareceram os procedimentos que deverão ser observados.

Como encaminhamento, a Câmara Municipal deverá formalizar à Secretaria do Patrimônio da União um pedido de visita à área. A SPU, por sua vez, ficará responsável pelas tratativas necessárias junto aos órgãos federais envolvidos na gestão dos ativos do setor elétrico.

Ex-servidor contribui para resgate da história da usina

Na quarta-feira (19), a Comissão realizou sua reunião quinzenal e recebeu o ex-servidor José Augusto Gomes Carvalho, que apresentou informações sobre a estrutura, o funcionamento e a operação da antiga usina.

José Augusto trabalhou na Eletro Sul entre 1985 e 2000. Posteriormente, exerceu as funções de chefe de turno e gerente de operação na ENGIE, permanecendo ligado às atividades da unidade até sua desativação, em 2014.

O depoimento foi incorporado ao levantamento histórico e técnico que vem sendo realizado pela Comissão Especial. A experiência de quem atuou diretamente na operação da usina pode contribuir para a compreensão da estrutura existente, da rotina de funcionamento e da importância que a unidade teve para o município.

Ao final do encontro, os vereadores Gilmar Martins e José Rubens Rosa Pillar agradeceram a participação de José Augusto e a contribuição para os trabalhos.

Debate busca transformar área em oportunidade para Alegrete

Para o presidente da Comissão Especial, o objetivo do trabalho é reunir informações e ouvir diferentes instituições antes da construção de uma proposta para o futuro da área.

“A Usina Termelétrica Oswaldo Aranha representa um patrimônio importante para Alegrete. Nosso papel, enquanto Comissão Especial, é acompanhar esse processo, ouvir as instituições e ajudar a construir uma proposta que possa transformar aquela área em um espaço de desenvolvimento para o município”, afirmou Gilmar Martins.

A agenda da Comissão reúne, assim, diferentes frentes de investigação: de um lado, os aspectos legais e patrimoniais relacionados à área; de outro, o levantamento histórico e técnico sobre a antiga usina.

Os próximos passos deverão incluir a formalização do pedido de acesso ao local e a continuidade das reuniões com instituições e pessoas que possam contribuir para a construção de alternativas para a área. A expectativa é que o conjunto de informações reunidas ajude a embasar uma futura proposta de destinação do espaço, considerado um dos patrimônios ligados à história energética e industrial de Alegrete.