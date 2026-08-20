Golpe usa imagem de pizzaria para tentar infectar celulares e roubar dados

Mensagem utiliza identidade de pizzaria de Alegrete como isca para induzir vítimas a acessar conteúdo suspeito; estratégia pode colocar informações pessoais e contas digitais em risco.

Uma tentativa de golpe envolvendo o uso indevido da imagem de uma pizzaria foi registrada na noite de terça-feira(18), em Alegrete. Criminosos utilizaram a identidade visual do estabelecimento para criar uma comunicação aparentemente legítima e induzir usuários a acessar um conteúdo suspeito. A estratégia explora a confiança de clientes e consumidores e pode transformar uma mensagem recebida pelo celular em uma porta de entrada para a instalação de arquivos maliciosos, roubo de informações ou acesso indevido a contas pessoais.

Neste caso, a identidade visual de uma pizzaria foi utilizada como elemento de convencimento. A mensagem procura transmitir a impressão de que se trata de uma comunicação legítima do estabelecimento, estratégia que pode reduzir a desconfiança do destinatário. O objetivo dos criminosos, segundo o alerta relacionado à tentativa, seria levar a vítima a interagir com um conteúdo potencialmente malicioso. Dependendo da modalidade utilizada, esse tipo de arquivo ou link pode servir para instalar programas maliciosos, capturar informações, roubar credenciais ou permitir que criminosos assumam o controle de contas digitais.

O método não é novo. Golpistas vêm utilizando cada vez mais o WhatsApp e outras plataformas de mensagens para distribuir arquivos e links maliciosos. Campanhas já identificadas por empresas de segurança digital demonstraram que arquivos enviados em conversas podem conter códigos capazes de comprometer computadores e, em determinadas situações, utilizar a própria conta ou dispositivo da vítima para tentar alcançar novos alvos. Também existem campanhas que utilizam arquivos compactados, documentos falsos e atalhos aparentemente inofensivos para executar programas maliciosos em segundo plano.

Um dos principais riscos está justamente na engenharia social. Em vez de depender apenas de uma falha técnica, o golpe procura convencer a própria vítima a executar uma ação. A mensagem pode apresentar uma promoção, um benefício, um pedido de confirmação, uma suposta atualização ou qualquer outra justificativa capaz de despertar curiosidade ou urgência. Quando o usuário clica, baixa ou instala o conteúdo indicado, pode abrir caminho para uma segunda etapa do ataque.

Outro ponto importante é que receber uma mensagem suspeita não significa necessariamente que o celular já tenha sido infectado. O risco depende do conteúdo e, principalmente, das ações realizadas pelo usuário. Por isso, mensagens inesperadas que contenham links, arquivos ou pedidos para instalar aplicativos devem ser tratadas com cautela, mesmo quando aparentemente foram enviadas por uma empresa conhecida.

A utilização da imagem de um comércio como isca também representa um problema para os próprios estabelecimentos. Além de tentar atingir consumidores, os criminosos podem causar danos à reputação da empresa, já que vítimas eventualmente podem acreditar que a comunicação partiu realmente do estabelecimento. Restaurantes, lojas, empresas de serviços e outros negócios podem ter suas fotografias, logotipos, nomes e até mesmo informações públicas copiadas para dar aparência de autenticidade às mensagens fraudulentas.

A recomendação para quem receber uma comunicação desse tipo é não clicar no link, não baixar o arquivo e não instalar nenhum aplicativo indicado na mensagem. A confirmação deve ser feita diretamente com o estabelecimento, utilizando um telefone ou perfil oficial já conhecido, e não os contatos fornecidos dentro da própria mensagem suspeita.

Também é importante manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados, utilizar mecanismos de segurança disponíveis no aparelho e ativar a verificação em duas etapas nas contas que oferecem esse recurso. No WhatsApp, a consulta periódica à área de dispositivos conectados também pode ajudar a identificar acessos que não foram autorizados pelo usuário.

Quem eventualmente clicou no conteúdo suspeito ou instalou algum arquivo deve redobrar a atenção. É recomendável verificar o aparelho com uma solução de segurança confiável, revisar aplicativos instalados, desconectar sessões desconhecidas e alterar senhas importantes a partir de um dispositivo seguro. Se houver qualquer movimentação bancária não reconhecida, a instituição financeira deve ser comunicada imediatamente.

O episódio reforça uma regra básica de segurança digital: quanto mais convincente parecer uma mensagem inesperada, maior deve ser o cuidado antes de clicar. A utilização do nome e da imagem de uma empresa conhecida não garante que a comunicação seja verdadeira. Em caso de dúvida, a melhor alternativa continua sendo confirmar a informação diretamente com o estabelecimento por um canal oficial.