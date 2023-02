Dia D Vestibular Presencial Urcamp mobiliza toda a região

Desde a pandemia, os campi da Urcamp não estavam tão cheios e com jovens entusiasmados em iniciar sua jornada no Ensino Superior. De forma simultânea, Bagé, Alegrete, São Gabriel e Sant’Ana do Livramento realizaram o Dia D Vestibular Presencial. Com aplicação de uma redação, a prova ocorreu na noite da última quarta-feira.



Cada campus ficou responsável por organizar um acolhimento aos vestibulandos. Em Bagé, destaque para o cenário visto no saguão. Cada coordenador de curso montou um estande ilustrativo, com banners, produtos e demais itens relacionados à profissão. Assim que chegavam, os vestibulandos já eram direcionados para os estandes dos cursos em que escolheram para o vestibular.



Ainda por cima, o saguão contou um coffee break especial, de modo que fizesse um real acolhimento. A ação, em Bagé, teve o apoio dos Supermercados Nicolini, Distribuidora São Jerônimo e Distribuidora São João. A ação do coffee break se replicou nos outros campi, com apoio do Provisão Supermercados (campus Sant’Ana do Livramento) e 3 Letras Comercial (campus São Gabriel). Ao serem direcionados para a prova, antes de iniciarem a redação, todos assistiram, numa TV na sala de aula, uma fala de boas-vindas do vice-reitor da Urcamp, Prof. Guilherme Cassão Marques Bragança.



Recepção e busca por qualidade



O jovem Gabriel Fernandes viajou de Santa Vitória do Palmar para prestar o Vestibular Presencial. Quanto à escolha, atribui pela qualidade da Urcamp e por influência da irmã, que já é aluna de Medicina Veterinária. “Pretendo fazer Agronomia, porque me interesso e é do ramo familiar. Quero fazer o curso e seguir no segmento. Sempre me falaram muito bem da instituição”, ressalta.

Natural de Bagé, a jovem Evelynn Furich fez o Vestibular para cursar Direito. No entanto, ela se sentiu surpresa com o acolhimento oferecido no saguão do Campus Bagé. “Achei muito interessante a recepção. É a primeira vez e já fui recebida desse jeito. Achei que seria só uma prova. Escolhi a Urcamp pela localização e qualidade do ensino”, atesta.



Retorno da presencialidade



Pró-Reitora de Ensino, Marília Barbosa destaca o valor de ver o campus movimentado, depois de todos problemas enfrentados pela pandemia. “Ficamos muito felizes por ter feita essa acolhida, com um saguão cheio. Preparamos tudo com muito carinho. Agradeço aos coordenadores por terem colocado estandes dos seus cursos, já mostrando aos vestibulandos o que se esperar de cada profissão. Estamos preparados e voltando com tudo para a presencialidade. Queremos o aluno aqui dentro”, enfatiza.

“É uma nova era da nossa instituição”, destaca vice-reitor



Vice-reitor, Guilherme Cassão Marques Bragança demonstrou à felicidade de ver essa grande movimentação na Urcamp novamente. “É algo incrível e que não tem explicação. É uma emoção que nos preenche. Há tempos não tínhamos essa emoção de chegar na Urcamp e ver os pais deixando os vestibulandos. Famílias inteiras, casais de namorados. Essa expectativa de renovação é incrível. É uma nova da nossa instituição”, finaliza.

Inscrições abertas para Vestibular Online Agendado



Quem perdeu a prova presencial não vai ficar de fora. Isso porque a Urcamp está com inscrições abertas para o Vestibular Online Agendado. Basta entrar no site, fazer a inscrição que você faz a prova de redação direto da sua casa. O resultado sai em até 24 horas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://sou.urcamp.edu.br/vestibular.