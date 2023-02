Carnaval com tempo instável, possibilidade de chuva e queda na temperatura

A previsão para o Carnaval é de clima instável, com pequena queda das temperaturas, chuva e vento forte em algumas regiões. Apesar do sol aparecer em alguns momentos da folga prolongada, o município não deve registrar máximas acima dos 34°C.

Na sexta-feira (17), uma frente fria, diferente da que causou o temporal em algumas partes do Estado na terça-feira (14), e um ciclone devem passar pela costa do Rio Grande do Sul, trazendo chuva e vento forte e deixando o mar do Litoral bem agitado. A condição não deve atingir a Fronteira Oeste.

A temperatura começa a cair no sábado (18), devido a chegada de uma massa de ar de origem polar. Segundo a meteorologista do site Climatempo, há chances de chuva passageira e isolada no Litoral e na Serra durante a manhã. O vento forte, com rajadas entre 45 e 60km/h, deve ficar presente o dia inteiro, causando sensação de frio.

Em Alegrete, no sábado e domingo não existe previsão de chuva, e a temperatura fica entre os 9ºC e 29ºC. A tendência é de manhãs iniciando bem geladas e com temperaturas mais quentes durante a tarde. Ainda assim, nas regiões mais quentes, termômetros não devem registrar máximas acima de 30°C. Em Alegrete uma das cidades mais quentes do Estado, máxima deve ser de 29°C, no domingo.

Na segunda-feira (20), dia de folga para algumas pessoas, a temperatura deve subir novamente. A mínima é de 16ºC e a máxima encosta nos 32ºC.

No último dia de Carnaval, o cenário não muda, sem chuva a máxima é de pouco mais de 31ºC. Na Fronteira Oeste, tempo aberto e calor, com a máxima de 33ºC, na Quarta-Feira de Cinzas.