Dia de Campo da CAAL movimentou a região do Mariano Pinto

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento que contou com a presença de produtores e convidados movimentou a localidade do Mariano Pinto. na propriedade do produtor cooperativista Valdecir Batistella Lucas.

O Dia de Campo CAAL, foi subdividido em cinco estações e apresentado pela equipe da Assistência Técnica e Insumos da cooperativa.

Entre os assuntos abordados, estiveram em pauta as estações e experimentos como novas alternativas para a lavoura, o uso de fertilizantes de origem organo mineral, insumos biológicos e controle de pragas e doenças com novas cultivares de arroz e híbridos.

“Boquinha” está desaparecido há mais de 20 dias, em Alegrete

Inserida na programação de campo, o engenheiro agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz Cleiton Ramão, palestrou sobre a “Rotação Arroz e Soja”, trazendo novas técnicas e dados sobre esse cultivo para os produtores.

O Dia de Campo, contou a presença do presidente da CAAL José Alberto Pacheco Ramos, que apresentou o Plano Safra 22/23. Coroando o sucesso do evento, foi servido um saboroso almoço e o tradicional arroz doce.

Sistema de videomonitoramento da cidade está mais abrangente e com mais qualidade

Os organizadores destacaram a participação dos produtores e convidados, técnicos e profissionais que colaboraram para o sucesso do evento. Em especial, a cooperativa agradeceu a produtor Valdecir Batistella Lucas e família pela excepcional receptividade e por disponibilizar o local do Dia de Campo 2023 da CAAL.

Fotos: CAAL