Dia de chuva intensa é um tormento para moradores de rua da Vera Cruz

Moradores do bairro Vera Cruz enviaram ao PAT, imagens da rua Euclides Dorneles.

De acordo com o relato, deles, há anos sofrem com as enxurradas e, nesta manhã(4), devido à chuva intensa da noite, não foi diferente. Eles ponderam que estavam com esperança de que o problema fosse resolvido com a obra do Arroio Regalado, entretanto, a situação segue da mesma forma.

Uma das moradoras disse que é uma dificuldade muito grande sair de casa, além de que, em alguns locais a água chega atingir residências, invade pátios. A rua fica paralela à Avenida da Integração, considerou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Renato de Santana Arnourd Grande, não houve chamados durante a madrugada e, nesta manhã, uma vistoria foi realizada nos bairros, entre eles, nas imediações do Arroio Regalado. Ele citou que a média da chuva acumulada chegou a 80mm, na cidade.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Planejamento e Vice-Prefeito, Jesse Trindade, que esclareceu que a obra ainda terá outras etapas, portanto, esse problema não é em decorrência do que já está finalizado. “É uma obra gigantesca que ainda terá outras execuções”.